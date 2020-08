Torvaianica, carabinieri inseguono due rom a bordo di auto: strike finale di auto, speronata anche la gazzella dei militari (Di sabato 22 agosto 2020) Una fuga a folle velocità a bordo di una Fiat Punto, con i carabinieri alle calcagna, da Pomezia verso Torvaianica, poi la svolta verso Martin Pescatore, in via degli Argonauti, con la speranza di far perdere le proprie tracce. Ma, forse nel tentativo di girare all’ultimo momento su via Fiorenzuola, il guidatore dell’auto ricercata ha perso il controllo, andando a impattare contro una Lancia Musa in sosta. A causa dell’urto a forte velocità, l’auto ha fatto una carambola, girando su sé stessa e andando a centrare anche la gazzella dei carabinieri. E’ successo nella mattinata di oggi, 22 agosto, intorno alle ore 11:30. L’inseguimento è iniziato perché ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Torvaianica, carabinieri inseguono due rom a bordo di auto rubata: strike finale di auto, speronata anche la gazzel… -

Ultime Notizie dalla rete : Torvaianica carabinieri Torvaianica, fiamme in camera da letto: coppia di anziani salvata dai carabinieri IlFaroOnline.it Marina di Ardea, operatore ecologico picchiato in spiaggia di notte perché rimuove gli ombrelloni: erano stati posizionati per il giorno dopo

Brutto episodio di violenza accaduto a Marina di Ardea qualche giorno fa, esattamente il 10 agosto. La notizia è trapelata solo oggi: a raccontarcela è lo stesso protagonista, dopo aver concluso i 10 ...

Zoomarine, assembramenti sugli spalti per guardare i delfini: «Senza mascherine e vicini». Il parco: «Misure rispettate»

Discoteche chiuse da una parte, parchi acquatici affollati dall'altra. Hanno suscitato scalpore le foto pubblicate sui social network e scattate lo scorso 17 agosto a Zoomarine, il parco di Torvaianic ...

Brutto episodio di violenza accaduto a Marina di Ardea qualche giorno fa, esattamente il 10 agosto. La notizia è trapelata solo oggi: a raccontarcela è lo stesso protagonista, dopo aver concluso i 10 ...Discoteche chiuse da una parte, parchi acquatici affollati dall'altra. Hanno suscitato scalpore le foto pubblicate sui social network e scattate lo scorso 17 agosto a Zoomarine, il parco di Torvaianic ...