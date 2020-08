Torrecuso, Vinestate 2020: nuova formula organizzativa (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorrecuso (Bn) – “La 46° edizione della manifestazione Vinestate 2020 non si svolgerà come siamo abituati”. Inizia così una nota stampa degli organizzatori della prossima edizione di “Vinestate” a Torrecuso. “Le norme anti-assembramento – continuano – e la presenza di casi di positività al COVID-19 ci impediscono di tenere la manifestazione secondo le consuete modalità, potendo queste comportare un notevole aumento del rischio di contagi per la cittadinanza. Chiediamo a tutti di adottare comportamenti responsabili e tutte le misure precauzionali possibili, per evitare di tornare ai pesanti giorni del lockdown, pur superati brillantemente con altissimo senso della responsabilità collettiva. ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Torrecuso Vinestate Degustazioni, show cooking e musica: VinEstate protagonista a Torrecuso -VIDEO anteprima24.it