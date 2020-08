Torino, Vagnati su Iago Falque: “Deciderà il mister quale ruolo assegnargli” (Di sabato 22 agosto 2020) Iago Falque, rientrato a Torino dal prestito al Genoa, è stato subito indicato come un importante rinforzo delle prossima stagione dal direttore sportivo dei granata, Davide Vagnati: “Il mister ama il calcio propositivo, sono le caratteristiche giuste di Iago. Decidera’ il mister quale ruolo dare allo spagnolo”. Leggi su sportface

