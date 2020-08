Torino Torreira, Giampaolo chiama il centrocampista dell’Arsenal (Di sabato 22 agosto 2020) Torino Torreira, Giampaolo chiama il centrocampista dell’Arsenal. C’è anche l’alternativa, si pensa a Biglia Marco Giampaolo chiama Torreira. Il nuovo allenatore del Torino sta pensando in grande e secondo quanto riportato da Tuttosport ha telefonato al suo pupillo, pronto a lasciare l’Arsenal dopo un periodo negativo. Si insiste per il prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo si prepara Biglia, ma i granata non si fermano: si apre anche la pista Barak, Giampaolo vuole assolutamente preparare il centrocampo per il suo 4-3-1-2. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

