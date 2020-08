Torino, Rodriguez si presenta: “Ho scelto i granata per un motivo ben preciso”. E su Giampaolo… (Di sabato 22 agosto 2020) La notizia era nell'aria, lo scorso 19 agosto l'ufficialità: Ricardo Rodriguez è un nuovo giocatore granata.Il terzino svizzero, che ha vestito la maglia del Milan dal 2017 al 2020, dopo la scelta del PSV Eindhoven di non esercitare il diritto di riscatto, ha firmato un contratto che lo legherà al club piemontese per le prossime quattro stagioni. presentato questa mattina in conferenza stampa, il classe 1992 - primo rinforzo per il nuovo Torino di Marco Giampaolo - ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Sono contento di essere qui e voglio fare bene. Mi piace giocare in Italia, ho scelto il Torino perché la società ha fatto tanto per me. Mi ha dimostrato di volermi fortemente. Ora voglio giocare a calcio, per molto tempo siamo stati fermi e ... Leggi su mediagol

