Torino, il ds Vagnati: “Rodriguez un leader, non molla mai. Mercato? Ecco cosa cerchiamo” (Di sabato 22 agosto 2020) Davide Vagnati dice la sua sulle prime mosse di Mercato del Torino.Il club granata ha acquistato a titolo definitivo Ricardo Rodriguez dal Milan. Un primo innesto che dà inizio alla ricerca della società di pedine importanti per puntare ad obiettivi importanti nella prossima stagione. L'inizio della nuova annata di Serie A è infatti imminente. Quest'oggi il direttore sportivo ha presentato il terzino svizzero alla stampa."Rodriguez è un calciatore importante perché ha fatto due Mondiali, più di 90 partite al Milan, ha esperienza in campo europeo, ha giocato in Bundesliga. Ma soprattutto ha una consapevolezza del suo lavoro: devi essere prima uomo e avere dei requisiti, e Ricardo li sposa in pieno. Lo dico con il cuore, oltre a tante qualità umane ha ... Leggi su mediagol

