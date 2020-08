Torino, Bonifazi positivo al Coronavirus: l’annuncio sui social del difensore ex SPAL (Di sabato 22 agosto 2020) Kevin Bonifazi ha contratto il Coronavirus.Il difensore di proprietà del Torino, che nella scorsa stagione di Serie A ha militato tra le fila della SPAL, è risultato positivo al tampone. Il giocatore, attraverso un messaggio su Instagram, ha voluto avvertire chiunque sia entrato in contatto con lui nei giorni scorsi: "Volevo comunicare a tutte le persone viste nell'ultimo periodo che, dopo avere fatto i vari controlli, sono risultato positivo al Covid-19. Chi deve si faccia controllare per la sicurezza sua e di chi ha vicino!", ha scritto.Si tratta del terzo giocatore granata ad avere contratto il virus. Il club nei giorni scorsi aveva annunciato la positività di due tesserati, attualmente asintomatici, posti in ... Leggi su mediagol

