Tori Spelling, Donna di Beverly Hills, com’è oggi: anni, altezza, peso, marito collega, i 5 figli, la ricchezza (Di sabato 22 agosto 2020) Quasi impossibile non conoscere la serie che ha fatto impazzire nell’ultimo decennio del ventesimo secolo: Beverly Hills 90210 ha letteralmente cambiato la sToria delle serie televisive. Vi ricordate di una delle più belle protagoniste della sToria giovanile? L’inimitabile Donna Martin ha fatto innamorare ragazzi da ogni parte del mondo. Stiamo parlando dell’attrice Tori Spelling, che oggi conduce una vita diversa da un tempo ed appare piuttosto diversa. Il suo successo è stato evidente a tutti: arrivato repentinamente come una meteora, ma rifuggito con la stessa velocità. Non sono molti i ruoli televisivi o cinematografici che Tori Spelling ha interpretato dopo ... Leggi su tuttivip

