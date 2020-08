Topi d’appartamento scatenati a Milano: presi 4 georgiani, un albanese e un romeno (Di sabato 22 agosto 2020) gli Nelle ultime 12 ore la Polizia di Stato a Milano ha arrestato sei Topi d’appartamento, ne ha denunciati in stato di libertà altri due e ha accompagnato in Questura altre 3 persone per accertamenti. Il primo arresto è stato effettuato ieri dalla squadra mobile di Milano, attorno alla mezzanotte, che ha tratto in arresto in flagranza i tre cittadini georgiani di 31, 33 e 35 anni, responsabili di un furto in appartamento all’interno di uno stabile in via Bligny. Il furto a via Bligny: fuga in monopattino Due Topi d’appartamento sono usciti dallo stabile con al seguito dei borsoni, gli agenti sono intervenuti e li hanno bloccati. Gli agenti sono riusciti a fermare anche uno dei due complici in monopattino. Il secondo, invece, è riuscito a fuggire. I tre cittadini ... Leggi su secoloditalia

