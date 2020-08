The Suicide Squad, Margot Robbie su Harley Quinn "Vedrete un nuovo aspetto del suo personaggio" (Di sabato 22 agosto 2020) The Suicide Squad è uno dei titoli più attesi al DC FanDome, e Margot Robbie anticipa ancora una nuova trasformazione per il personaggio di Harley Quinn nella pellicola di James Gunn. Questa sera avremo modo di vedere con i nostri occhi come The Suicide Squad (ri)porterà sullo schermo la banda di eroi-non-troppo-eroi più scapestrata dell'Universo DC, ma intanto Margot Robbie ci anticipa qualcosa sulla sua Harley Quinn. In attesa del DC FanDome, i protagonisti dell'evento stanno già condividendo i primi materiali promozionali - come i nuovissimi poster di Wonder Woman 1984 o una prima occhiata al costume di The Rock Black Adam -, e ... Leggi su movieplayer

