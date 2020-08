The Suicide Squad: il video del dietro le quinte regala le prime spettacolari scene del film (Di sabato 22 agosto 2020) Durante il DC FanDome è stato presentato uno spettacolare video del dietro le quinte di The Suicide Squad, ricco di immagini inedite. In occasione del DC FanDome, i fan di The Suicide Squad hanno potuto vedere un video del making of che mostra i protagonisti in azione sul set, permettendo di vedere le prime scene d'azione e l'atmosfera che contraddistingue il progetto. Nel filmato spazio quindi alle dichiarazioni del regista James Gunn e di alcuni membri del cast tra cui Margot Robbie e John Cena, al suo debutto nel mondo dei film tratti dai fumetti della DC descriveno il proprio personaggio come una versione negativa di Captain America. The Suicide ... Leggi su movieplayer

