The Suicide Squad: il teaser del film di James Gunn svela l'identità dei protagonisti (Di sabato 22 agosto 2020) James Gunn ha presentato il teaser di The Suicide Squad, il film della DC presentato durante un panel che ha svelato l'identità dei protagonisti e il loro look. The Suicide Squad, grazie al panel che si è svolto durante l'evento DC FanDome, ha finalmente un teaser che presenta i personaggi del film con i rispettivi interpreti. Il video mostra infatti il cast e svela l'identità di chi interpreteranno nel film in arrivo nel 2021 e i rispettivi look: Durante il panel sono intervenute alcune delle star coinvolte nella realizzazione di The Suicide Squad, diretto da ... Leggi su movieplayer

