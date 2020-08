The Batman: Robert Pattinson è Bruce Wayne nelle prime foto del film (Di sabato 22 agosto 2020) The Batman mostrerà Robert Pattinson nell'iconico ruolo di Bruce Wayne e, in attesa del trailer, sono apparse le prime foto del film di Matt Reeves. The Batman verrà presentato ufficialmente al DC FanDome tra qualche ora e, nell'attesa di vedere il primo trailer, sono apparse le prime foto di Robert Pattinson nell'iconico ruolo di Bruce Wayne. Gli scatti, evidentemente tratti dal video che verrà condiviso online, mostrano l'eroe di Gotham City in situazioni molto diverse. La nuova versione di Bruce Wayne interpretata da Robert Pattinson viene ... Leggi su movieplayer

nightdramon : The Batman: Robert Pattinson è Bruce Wayne nelle prime foto del film - leganerd : John Ridley scriverà un fumetto su un Batman di colore ? - sailorromanoff : @bumbyan KKSKSJSHSJSKSKM OLD QUE A GENTE PROMOVEU THE BATMAN ANTES DE SABER DELE - pulpjoker : A sto punto non so come reagirò alle prime foto di Paul e Colin in The Batman. - roszi_ : RT @BartManMX: Primer vistazo a Robert Pattinson como Bruce Wayne / The #Batman -