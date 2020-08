Tesla, nuova tecnologia anti abbandono bebè in auto (Di sabato 22 agosto 2020) L’avveneristica azienda di Elon Musk propone un nuovo sistema anti abbandono bebè per le sue auto. L’idea di Tesla aumenterebbe anche sicurezza e protezione dai furti. Elon Musk si conferma una fucina di idee, da quelle prossime a rivoluzionare l’esplorazione spaziale a quelle ben più terrene, come le auto elettriche di ultima generazione prodotte da … L'articolo Tesla, nuova tecnologia anti abbandono bebè in auto proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Tesla nuova Tesla - Nuovo teaser per l'elettrica sviluppata in Cina - Quattroruote.it Quattroruote Tesla: in arrivo il chip per la guida autonoma completa

Una delle caratteristiche uniche di Tesla rispetto agli altri costruttori di auto è che, dall’inizio del 2019, produce in casa anche i chip per i sistemi di assistenza alla guida. Cioè il ben noto sis ...

Auto elettrica, la batteria da mille chilometri in arrivo dalla Cina

ROMA - La notizia è di quelle destinate a scompigliare i giochi dell’industria automobilistica mondiale. L’auto elettrica con 1.000 Km di autonomia è in cantiere e arriverà prima del 2030. A renderla ...

