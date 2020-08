Terremoto: scossa 3.1 a Acquasanta Terme nell'Ascolano (Di sabato 22 agosto 2020) ANSA, - ANCONA, 22 AGO - scossa di magnitudo 3.1 ad Acquasanta Terme nell'Ascolano, nel cratere sismico marchigiano del 2016, alle 12.50. E' stata avvertita dalla popolazione ma non ha causato danni ... Leggi su corrieredellosport

Paola55459402 : RT @MediasetTgcom24: Terremoto, scossa di magnitudo 3.1 nell'Ascolano: non ci sono danni #terremoto - GiaPettinelli : Terremoto: scossa 3.1 a Acquasanta Terme nell'Ascolano - Ultima Ora - ANSA - Stefaniacasp : RT @MediasetTgcom24: Terremoto, scossa di magnitudo 3.1 nell'Ascolano: non ci sono danni #terremoto - AugustoBisegna : RT @MediasetTgcom24: Terremoto, scossa di magnitudo 3.1 nell'Ascolano: non ci sono danni #terremoto - MediasetTgcom24 : Terremoto, scossa di magnitudo 3.1 nell'Ascolano: non ci sono danni #terremoto -