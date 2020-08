Terremoto nelle Marche: epicentro ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), DATI e MAPPE (Di sabato 22 agosto 2020) Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 4 km nord da Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), alle 12:50:08, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #ASCOLI #PICENO, nelle #MARCHE, a #Acquasanta #Terme. #Magnitudo 3.1. Ecco QUI i… - isabeaubless : @Poiana46 Tale e quale al tunnel in pieno centro ad Avellino,mai completato ma rifinanziato,mln piovuti nelle tasch… - danieledann1 : @GAcquistapace @mihirdjin @lefrasidiosho A parte che con una mascherina io le persone le riescono, mica avvolgono t… - BlackEagle1967 : @annarita443 @RobertoRenga 2 anni fa a Castelluccio bellissima passeggiata le foto non rendono lo spettacolo. Il pe… - ScuolaNoCovid : RT @ALeo12030124: Ma se nel malaugurato caso questo 2020 ci 'regalasse' anche delle scosse sismiche, sotto cosa dovrebbero ripararsi i bamb… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto nelle

Il Messaggero

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - di Giorgia Sodaro "Ripenso a quelle ore impegnative per tutti, per noi ma soprattutto per la popolazione e al dolore per i morti, per le persone che non ci sono più. Dei te ...Nelle scorse ore – come riportato da “Vanguardngr.com” – si è verificata una terribile tragedia in Nigeria, esattamente a Gbongan, dove un’autocisterna carica di benzina si è scontrata con un camion c ...