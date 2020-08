Terremoto ad Acquasanta Terme: due le scosse registrate (Di sabato 22 agosto 2020) Terremoto registrato nella zona di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno: sono due le scosse registrate in pochi minuti Nuova scossa di Terremoto che spaventa l’Italia e fa tremare il suolo italiano. Intorno alle 12.50 viene avvertita nella zona di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, un sisma di 3.1 gradi sulla scala Richter. A registrare il sisma è stata la Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Attualmente sembrerebbero non esserci danni alle abitazioni o persone ferite. Inoltre, pochi minuti dopo la prima scossa, se ne è verificata una nuova, di 2.5 gradi, così detta scossa di assestamento. Tanta paura ma fortunatamente nessun danno al momento. ... Leggi su bloglive

