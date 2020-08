Tennis, Djokovic: 'Due fuori da Cincinnati per Covid? Non ci sto' (Di sabato 22 agosto 2020) L'esclusione dal torneo di Cincinnati di due giocatori - Guido Pella e Hugo Dellien - dopo essere stati in contatto con un preparatore risultato positivo al Covid non va giù al numero 1 del mondo ... Leggi su gazzetta

Il tennis si avvia finalmente alla ripresa dopo mesi di inattività dove spesso i tennisti sono stati protagonisti fuori dal campo. Oltre alle consuete dirette social ha fatto molto rumore l'Adria Tour ...

Djokovic, il virus e gli Us Open: «Vaccino? Inaccettabile se obbligatorio. Rifarei l’Adria Tour»

Almeno gli va dato atto di essere coerente. Per il resto, il Novak Djokovic che parla dagli Stati Uniti a pochi giorni dalla ripresa dell’attività — con il torneo di Cincinnati trasferito a New York a ...

