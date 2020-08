Tenet ha diviso la critica: ecco le prime reazioni al film di Christopher Nolan (Di sabato 22 agosto 2020) Mancano ancora pochi giorni prima che Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan, arrivi ufficialmente sul grande schermo. I fan di tutto il mondo sono in trepidante attesa per quella che molti vedono come una possibile speranza per l’industria cinematografica, gravemente danneggiata dal Coronavirus. Le pellicole di Nolan hanno spesso incassato molto denaro globalmente: Interstellar ha superato i 675 milioni di dollari, Inception gli 825 milioni di dollari e Dunkirk, un capolavoro bellico, ha raggiunto 525 milioni di dollari. In attesa di scoprire come il pubblico accoglierà questo sci-fi d’azione, la critica statunitense ha già espresso i propri pareri. amazon box="B00P0TIJ86" Tenet, che il regista ha definito come il suo ... Leggi su optimagazine

I critici che hanno visto in anteprima Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan, si sono divisi, passando da chi lo considera un capolavoro a chi crede sia un "bidone". NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 21 ...

