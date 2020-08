Temptation island, Ciavy e Valeria il web li accusa pesantemente (Di sabato 22 agosto 2020) Le voci su un ritorno di fiamma si rincorrono da giorni. Ed ecco qui: il riavvicinamento tra Ciavy e Valeria è reale. I due protagonisti dell’edizione di Temptation island che si è conclusa il 30 luglio sembrano aver messo da parte incomprensioni e gelosie. E, tra carezze e baci in piscina, parrebbero pronti a dare un’altra – l’ennesima! – occasione al loro amore. Contenti loro, contenti tutti, si suol dire. Ma non in questo caso. Già, perché gli appassionati del bollente reality di Canale 5 tutto avrebbero immaginato tranne che un ritorno sui propri passi da parte dell’onicotecnica. «Credo di non amarlo più. Sto pensando a me stessa, cosà che non facevo da tempo», aveva svelato al conduttore Filippo Bisci- glia in occasione ... Leggi su aciclico

