Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Paul scopre che Annabelle ha ucciso Romy! (Di sabato 22 agosto 2020) Uno dei momenti più attesi degli ultimi anni a Tempesta d’amore sta per arrivare! Tra pochi giorni Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) scoprirà infatti finalmente la verità sulla morte della sua amatissima Romy (Désirée von Delft). E a quel punto la sua rabbia esploderà in tutta la sua forza…Leggi anche: COME SORELLE, anticipazioni ultima puntata di mercoledì 26 agostoEcco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Annabelle droga Paul per sedurlo Annabelle vuole sedurre Paul, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldDal giorno in cui ha ... Leggi su tvsoap

