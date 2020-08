Teatro, sold out per Salemme all’Anfiteatro di Avella (Di sabato 22 agosto 2020) Sarà Vincenzo Salemme a inaugurare il nuovo ciclo di eventi della Provincia di Avellino. Sabato 29 agosto, alle ore 21, l’AnfiTeatro romano di Avella (Av) ospiterà l’attore partenopeo in “Napoletano? E famme ‘na pizza!”, con Antonio Guerriero, Vincenzo Borrino, Mirea Flavia Stellato. I biglietti dello spettacolo sono andati esauriti in poche ore (poco più di 800 posti a fronte dei 2000 che l’anfiTeatro poteva contenerne prima del Covid) “a testimonianza della grande voglia del pubblico di tornare a Teatro”, hanno rilevato gli organizzatori dell’evento. Una data importante quella del 29 agosto per la provincia di Avellino che nel 2019, con il progetto Percorsi in Irpinia, aveva ospitato numerosi artisti nei più bei siti ... Leggi su ildenaro

CorriereRagusa : Sold out in 7 serate per stagione estiva Fondazione Teatro Garibaldi - Modica - Corriere di Ragusa - klaus1973_2014 : Riparte la lirica, sold out per l'Aida di Verdi al teatro Antico di Taormina - Giornale di Sicilia… - GDS_it : Riparte la lirica, sold out per l'#Aida di Verdi al teatro Antico di Taormina - GazzettaDelSud : Riparte la #lirica a #Taormina, al #teatroAntico è sold out per l'#Aida di Verdi -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro sold Teatro, sold out per Salemme all'Anfiteatro di Avella - Ildenaro.it Il Denaro Teatro, sold out per Salemme all’Anfiteatro di Avella

I biglietti dello spettacolo sono andati esauriti in poche ore (poco più di 800 posti a fronte dei 2000 che l’anfiteatro poteva contenerne prima del Covid) “a testimonianza della grande voglia del ...

Sold out in 7 serate per stagione estiva Fondazione Teatro Garibaldi

Sette serate e altrettanti straordinari successi. Un’estate di grande teatro firmata dalla Fondazione Teatro Garibaldi con la stagione “InTeatroAperto”. Giovedì sera l’ultimo appuntamento con lo spett ...

I biglietti dello spettacolo sono andati esauriti in poche ore (poco più di 800 posti a fronte dei 2000 che l’anfiteatro poteva contenerne prima del Covid) “a testimonianza della grande voglia del ...Sette serate e altrettanti straordinari successi. Un’estate di grande teatro firmata dalla Fondazione Teatro Garibaldi con la stagione “InTeatroAperto”. Giovedì sera l’ultimo appuntamento con lo spett ...