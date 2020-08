Tasse, il governo cambia e prepara la trappola alle Partite Iva: “Polpetta avvelenata in arrivo” (Di sabato 22 agosto 2020) La definizione migliore l’ha data l’ex viceministro all’Economia Enrico Zanetti: “Una polpetta avvelenata camuffata da favore”. Il governo sta infatti preparando un’altra riforma fiscale che rischia di mettere definitivamente in ginocchio le Partite Iva. Come spiega Antonio Signorini su Il Giornale, si tratta di una riforma che apparentemente è a saldo zero, senza costi aggiuntivi per il contribuente, ma che in realtà potrebbe rivelarsi una vera e propria trappola di Tasse per chi svolge un’attività autonoma, con un’ulteriore sottrazione di liquidità proprio nel momento peggiore. “Il governo – racconta Signorini – sta studiando di introdurre una riforma nella riscossione ... Leggi su ilparagone

Sarebbe l’ennesima "mazzata" per le partite Iva. Una rivoluzione fiscale, annunciata dal governo, che fa tremare i polsi. Si tratta di una riforma che favorirà solo le casse dello Stato. Senza alcuna ...

ROMA La «debonusizzazione», per stare al termine utilizzato dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, del sistema fiscale italiano è allo studio del Tesoro da qualche tempo. Già quando in Via Vent ...

