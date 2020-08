Taranto: pullman rubato, un decreto di allontanamento dall’Italia L'uomo non potrà tornare nel nostro Paese per cinque anni (Di sabato 22 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Il furto dell’autobus della linea 25 dell’ azienda Amat di Taranto, avvenuto nella mattina del 18 agosto scorso, aveva lasciato non pochi dubbi sulle reali motivazioni dell’autore ed il timore che potesse avere sviluppi ulteriori ed essere accompagnato da analoghi inquietanti episodi. Il bus, com’è noto, era stato rubato al capolinea di via Consiglio nei pressi del centro commerciale “Porte dello Ionio” per essere poi ritrovato, dai poliziotti della Squadra Volante, dopo circa un ora, con il motore spento, le porte aperte e il pneumatico posteriore destro sgonfio, nella zona di San Vito , nei pressi di Lido Bruno. Si imponeva , quindi, la necessità di individuare, nei tempi più brevi, il responsabile del fatto anche per dare risposta ai tanti ... Leggi su noinotizie

zazoomblog : Taranto: pullman rubato un decreto di allontanamento dall’Italia Luomo non.potrà tornare nel nostro Pa… - NoiNotizie : #Taranto: pullman rubato, un decreto di allontanamento dall'#Italia - zazoomblog : Taranto: incendio pullman a fuoco Intervento dei pompieri - #Taranto: #incendio #pullman #fuoco - NoiNotizie : #Taranto: incendio, pullman a fuoco - NoiNotizie : #Taranto, rubato pullman di città: per andare al mare -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto pullman Taranto: incendio, pullman a fuoco Intervento dei pompieri Noi Notizie Taranto: incendio, pullman a fuoco Intervento dei pompieri

Di seguito un comunicato diffuso dai vigili del fuoco: Nel tardo pomeriggio di oggi la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento porto è interventuo per spegnere un incendio di un autobus AMAT ch ...

La guerra di Servillo nella Napoli di Igort

Una Napoli strana, cupa, triste, decaduta più che decadente, è quella in cui si muove Toni Servillo nei panni di Peppino Lo Cicero, vecchio camorrista in pensione tornato in attività per vendicare l'u ...

Di seguito un comunicato diffuso dai vigili del fuoco: Nel tardo pomeriggio di oggi la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento porto è interventuo per spegnere un incendio di un autobus AMAT ch ...Una Napoli strana, cupa, triste, decaduta più che decadente, è quella in cui si muove Toni Servillo nei panni di Peppino Lo Cicero, vecchio camorrista in pensione tornato in attività per vendicare l'u ...