Suso, che paura: mentre lui vince l’Europa League, i ladri provano a far irruzione in casa (Di sabato 22 agosto 2020) La serata di ieri di Suso ha rischiato di avere due facce completamente diverse tra loro. mentre il calciatore vinceva in campo l'Europa League contro l'Inter, due ladri hanno provato a fare irruzione nella sua dimora spagnola. A riportarlo è Marca.Suso, CHE pauracaption id="attachment 1010791" align="alignnone" width="1024" Suso, Getty Images/captionBrutta disavventura per il calciatore spagnolo che poteva andare ancora peggio. Verso la mezzanotte di ieri due malintenzionati hanno tentato di rapinare casa Suso. Nell'abitazione era presente la compagna del calciatore ex Milan, insieme ai due figli. Secondo Marca, i ladri si sarebbero spaventati dopo aver notato le luci ... Leggi su itasportpress

94Luca994 : @TodosACM @FrancescoTacc Ma che danni, l'anno scorso gli hanno dato un budget di 70 milioni compresi i soldi delle… - ItaSportPress : Suso, che paura: mentre lui vince l'Europa League, i ladri provano a far irruzione in casa dello spagnolo -… - romolo02 : @QSVS_Official @FabRavezzani @MichaelCuomo7 Il siviglia ha l esperienza internazionale, giocatori come banega, de J… - il_elliott : @FrancoSfori @TaiaAlessia X me e stato che avviamo cambiato modo di gioccare dopo che Suso se ne andatto e con Cast… - King_Paolo : Quick reminder che suso fa cagare il cazzo -