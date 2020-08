Susanna Ceccardi confonde la Bossi-Fini con la legge sulla cittadinanza (Di sabato 22 agosto 2020) Tra gli ospiti della puntata di ‘In Onda’, su La7, per parlare dei numerosi sbarchi di migranti a Lampedusa, c’erano la candidata alla Lega in Toscana, Susanna Ceccardi, e Insaf Dimassi, una ragazza di origine tunisina ma che vive da sempre in Italia, senza però riuscire a ottenere la cittadinanza. LEGGI ANCHE –> Ceccardi svela un aneddoto: «Renzi ha cercato Salvini per parlare del voto sulla Open Arms, ma il leghista ha detto ‘col cavolo’» Secondo Susanna Ceccardi, la colpa del mancato ottenimento della cittadinanza sarebbe da attribuire alla sinistra italiana che non ha cambiato la legge e la Bossi-Fini. «Al governo da anni sono succeduti ... Leggi su giornalettismo

LegaSalvini : ++ AVETE GIÀ MESSO 'MI PIACE' ALLA PAGINA DI SUSANNA CECCARDI? FORZA! CORAGGIO TOSCANA! ++ - davidallegranti : In questi giorni sto seguendo la campagna elettorale in Toscana. La leghista Susanna Ceccardi non è Lucia Borgonzon… - LegaSalvini : Questa sera Susanna Ceccardi e Matteo Salvini vi aspettano alle 18.00 alla Versiliana di Marina di Pietrasanta (Luc… - fenice_risorta : Tempo perso spiegare a @SusannaCeccardi come stanno veramente le cose?????? - giampietrogiova : RT @Spicci3: @CalaminiciM Ora spero che i toscani capiscano che Susanna Ceccardi è una bestemmia brutta brutta brutta -

Ultime Notizie dalla rete : Susanna Ceccardi Immigrazione, Susanna Ceccardi (Lega): "Gli italiani stufi degli irregorlari" La7 Regionali 2020, ultime ore per presentare le liste

Ultimo scorcio di tempo per deositare le liste in Corte d'Appello poi il via alla campagna elettorale. I candidati presidente in Toscana FIRENZE — Rush finale per depositare le liste a sostegno dei ca ...

L’annuncio di Salvini: “Denunceremo Conte e governo, favoriscono immigrazione clandestina”

La Lega sta pensando di denunciare il governo Conte “per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. A dirlo è stato il leader del Carroccio, Matteo Salvini, in occasione di una colazione elettora ...

Ultimo scorcio di tempo per deositare le liste in Corte d'Appello poi il via alla campagna elettorale. I candidati presidente in Toscana FIRENZE — Rush finale per depositare le liste a sostegno dei ca ...La Lega sta pensando di denunciare il governo Conte “per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. A dirlo è stato il leader del Carroccio, Matteo Salvini, in occasione di una colazione elettora ...