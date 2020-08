Superbonus, tutto quello che c’è da sapere: come fare lavori in casa a costo zero (Di sabato 22 agosto 2020) Con il Decreto Rilancio 2020 è arrivato finalmente il via libera ai benefici fiscali del Superbonus 110%. Andrà a potenziare le detrazioni, la cessione del credito e lo sconto in fattura con lo scopo di incentivare la ripresa del settore edilizio Il Superbonus 110%, largamente atteso e preso con grande interesse con gli italiani, è … L'articolo Superbonus, tutto quello che c’è da sapere: come fare lavori in casa a costo zero proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Un incrocio di norme complica l’asseverazione da parte dei tecnici abilitati, senza la quale, non si accede all’agevolazione. Rifare un balcone o mettere a posto un solaio potrebbero essere dei lavori ...

Natalini. Turismo: un piano nel Recovery Fund

Nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2020 e il 30 aprile 2021 il nostro governo, così come quelli di tutti gli altri s ...

