Su Ustica il Governo prima era incomprensibile, ora è sospetto (Di sabato 22 agosto 2020) Non è semplice fare sintesi su una questione quale quella di Ustica, sopratutto per chi ha seguito la vicenda giorno dopo giorno a cominciare da metà degli anni 80 quando ha cominciato a prendere forma e corpo una delle più durature e vergognose opere di disinformazione, tollerata da tutte le istituzioni della Repubblica e sostenuta, tranne qualche sporadica eccezione, da tutte le forze politiche di sinistra.Ammesso che ci sia ancora qualche cittadino che non si sia fatto prendere dallo sfinimento per una discussione che dura da quaranta anni e che voglia saperne di più, mi sentirei di impulso di suggerire la visione in TV di un documentario di National Geographic, ben fatto, che andrà in onda sul canale 35 Mediaset Focus la sera del 22 agosto e che sarà replicato a diversi orari il 24, 26 e 28; o di leggere il libro di Bonazzi ... Leggi su huffingtonpost

LaStampa : È stata Giuliana Cavazza a chiedere al governo l’accesso ai documenti. L’ex segretario della Commissione Stragi: «B… - Davjd_S : RT @de_basso: @HuffPostItalia Di questo governo chi ha interesse a mantenere il segreto di stato di Ustica ? Visto che il movimento 5* non… - giovcusumano : RT @s_corradino: Oggi su 'la Stampa' un articolo secondo cui il governo ha imposto il Segreto di Stato su #Ustica per altri 8 anni. Non è c… - marisavillani : RT @ZarinaCinzia: Ecco il governo della #rivoluzione, quello dei grillini che dovevano aprire il #Parlamento come una scatoletta di tonno e… - Elisabe94838092 : RT @ZarinaCinzia: Ecco il governo della #rivoluzione, quello dei grillini che dovevano aprire il #Parlamento come una scatoletta di tonno e… -