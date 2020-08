Strage Ustica, legale vittime: “Pista palestinese è depistaggio” (Di sabato 22 agosto 2020) "E' una manovra di depistaggio che conferma i depistaggi accertarti in sede giudiziaria. E' una speculazione sulla vita di 81 persone per avere un poco di ritorno mediatico. Punto e basta". Così l'avvocato Daniele Osnato che assiste 140 parenti delle 81 vittime della Strage di Ustica, commenta ad Askanews la notizia pubblicata oggi da La Stampa. "Questi sono documenti segretissimi che non riguardano la Strage di Ustica ma il terrorismo palestinese che non ha neppure rivendicato l'attentato. Che ci sia un rapporto che dice che i palestinesi sono incavolati non significa che siano stati loro. La cosa più importante è che non hanno mai rivendicato. In 40 anni di indagini e processi non c'è mai stata una traccia seria che portasse verso i palestinesi. Ne parla ... Leggi su ilfogliettone

"Stiamo valutando se ricorrere al Tar o riproporre la richiesta citando anche ciò che è stato già pubblicato sulle note del Sismi, inviate giorno per giorno poco prima della strage".

Arrivano le prime reazioni alla secretazione fino al 2029 dei documenti sulla strage di Ustica decisa da Palazzo Chigi, «perché la verità farebbe male all'Italia».

"Stiamo valutando se ricorrere al Tar o riproporre la richiesta citando anche ciò che è stato già pubblicato sulle note del Sismi, inviate giorno per giorno poco prima della strage". A dirlo all'AdnKr ...ROMA. Arrivano le prime reazioni alla secretazione fino al 2029 dei documenti sulla strage di Ustica decisa da Palazzo Chigi, «perché la verità farebbe male all’Italia». Una decisione presa in rispost ...