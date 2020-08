Stefano De Martino e Moser insieme con Mara Venier a Domenica In? (Di sabato 22 agosto 2020) Con il “provino in spiaggia” per Ignazio Moser e le “promesse” a Stefano De Martino, Mara Venier si vuole accaparrare gli ex delle Rodriguez e presentare i due fusti vestiti da conduttori a Domenica In? Dopo i gossip sui motivi che sono alla base delle crisi della “doppia coppia“, cioè fra Belen e Stefano e Cecilia con Ignazio, ecco che si scatena l’indiscrezione se i due ex sono destinati adArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

