SportMediaset: Conte potrebbe tornare sulla panchina della Nazionale (dopo Euro 2021) (Di sabato 22 agosto 2020) Antonio Conte potrebbe tornare clamorosamente sulla panchina della Nazionale. Lo scrive SportMediaset che però aggiunge che non si tratterebbe di una soluzione immediata, ma sarebbe tutto da rimandare a dopo gli Europei. “Conte ha sondato il terreno riguardo a possibilità e tempi di un eventuale ritorno in Nazionale! Perché l’esperienza da CT gli è rimasta nel cuore, nel 2016 lasciò dicendo “un giorno tornerò” e perché ripeterla sarebbe il modo migliore per soddisfare la sua voglia di continuare a lavorare e competere al top dedicandosi Contemporaneamente alla famiglia. L’imminente ... Leggi su ilnapolista

