Spezia, trattenere Italiano è la priorità: idea Grosso come alternativa (Di domenica 23 agosto 2020) Lo Spezia starebbe valutando per la panchina il profilo di Fabio Grosso se l’attuale tecnico, Vincenzo Italiano, dovesse partire L’intenzione dello Spezia è di trattenere Vincenzo Italiano sulla panchina anche per la prossima stagione. Tuttavia il club ligure non si vuole far trovare impreparato e starebbe pensando a Fabio Grosso come alternativa all’attuale tecnico. Lo riporta Sky Sport. Nei giorni scorsi alcuni voci avevano accostato Vincenzo Italiano sulla panchina del Genoa. Nelle prossime ore si capirà sicuramente il suo futuro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

infoitsport : Spezia in Serie A, la società: 'Faremo di tutto per trattenere Italiano' -