Spezia, il presidente Chisoli: “Italiano? Proveremo a tenerlo, normale sia corteggiato” (Di sabato 22 agosto 2020) Il presidente dello Spezia, Stefano Chisoli, ha commentato così a Radio Kiss Kiss il futuro dell’allenatore Vincenzo Italiano, seguito dal Genoa: “Abbiamo intenzione di proseguire con mister Italiano in panchina, ci siamo sentiti questa mattina e abbiamo parlato della condivisione del progetto tecnico. Stiamo facendo di tutto per trattenere il mister con noi, ma è normale che un allenatore in grado di vincere tre campionati di fila sia ambito da grandi piazze”. Foto: sito ufficiale Spezia L'articolo Spezia, il presidente Chisoli: “Italiano? Proveremo a tenerlo, normale sia corteggiato” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia fresco di promozione in Serie A, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Siamo molto felici ed orgogliosi di aver ottenut ...La Spezia - "Lo Spezia in A. Sembra impossibile. Un sogno e un orgoglio anche per chi come me, si sa, del calcio non è appassionato, ...ma come non emozionarsi!? E poi è una così bella e concreta oppo ...