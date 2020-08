Spallanzani preoccupato per i dati nel Lazio: 'Tamponi agli imbarchi o il virus non si ferma' (Di sabato 22 agosto 2020) "La sanità laziale e i suoi operatori sanitari stanno facendo uno sforzo enorme, ammirevole ed anche tempestivo ed efficace. Temo però che non sia sufficiente considerati anche i numeri che si stanno ... Leggi su globalist

Seconda ondata, ecco come evitarla secondo il direttore sanitario dello Spallanzani Money.it Spallanzani preoccupato per i dati nel Lazio: "Tamponi agli imbarchi o il virus non si ferma"

"La sanità laziale e i suoi operatori sanitari stanno facendo uno sforzo enorme, ammirevole ed anche tempestivo ed efficace. Temo però che non sia sufficiente considerati anche i numeri che si stanno ...

Coronavirus, a Roma 131 casi: è il dato più alto da inizio pandemia. Nel Lazio 215 contagi. Il bollettino del 22 agosto

Sono 131 i nuovi casi di coronavirus a Roma, è il dato più alto da inizio pandemia. Un numero al quale vanno sommati i 63 nuovi contagi dalla provincia della Capitale e altri ventuno dalle altre città ...

