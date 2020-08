Spal, Bonifazi positivo al Covid-19: “Chi è stato a contatto con me si faccia controllare” (Di sabato 22 agosto 2020) Altro caso di positività nel calcio italiano, questa volta tocca a Kevin Bonifazi, difensore in forza alla Spal. Il giocatore ex Torino ha annunciato tramite Instagram di essere stato contagiato.LE PAROLE DI Bonifazicaption id="attachment 989371" align="alignnone" width="1024" Bonifazi, Getty Images/caption"Volevo comunicare a tutte le persone viste nell'ultimo periodo che dopo aver fatto i vari controlli sono risultato positivo al Covid, quindi chi deve si faccia controllare per la sicurezza sua e di chi ha vicino". Queste le parole di Bonifazi tramite Instagram Spal, Bonifazi positivo al Covid-19: “Chi è stato a ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Spal Bonifazi SPAL, Bonifazi positivo al Coronavirus: l’annuncio sui social del difensore Mediagol.it Coronavirus, Bonifazi: "Io positivo, chi deve faccia controlli"

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - "Volevo comunicare a tutte le persone viste nell'ultimo periodo che, dopo avere fatto i vari controlli, sono risultato positivo al Covid-19, quindi chi deve si faccia control ...

La Spal si avvicina al promettente Sala. Tre club su Bonifazi

L’ex dell’Entella potrebbe essere il primo acquisto stagionale. Intanto venerdì è stato ufficializzato lo staff di mister Marino FERRARA. È ancora il Covid 19 a dettare una parte dell’agenda delle soc ...

