Sondaggi politici elettorali oggi 22 agosto 2020: il 72% per il Sì al referendum sul taglio dei parlamentari (Di sabato 22 agosto 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 22 agosto 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Si avvicina l’appuntamento del referendum per il taglio dei parlamentari, in programma il 20 e il 21 settembre prossimo per quello che sarà un vero e proprio election day, visto che ci sarà anche il voto per le elezioni regionali e il primo turno delle amministrative. Al momento, secondo gli ultimi Sondaggi, la partita per il referendum sembra essere già chiusa. Il Sì, infatti, appare in netto vantaggio, anche se ultimamente gli estimatori del No, sia tra i partiti che dal mondo della cultura, sono aumentati. ... Leggi su tpi

