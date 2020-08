Siviglia, tentata rapina in casa Suso: decisiva la reazione della moglie (Di sabato 22 agosto 2020) Non sarà una giornata che dimenticherà facilmente quella appena volta al termine Suso, che da un lato ha potuto gioire insieme ai suoi compagni per la vittoria dell’Europa League 2019/2020, mentre dall’altro ha dovuto fare i conti con una tentata rapina in casa sua. A riportarlo è ‘Marca‘, che racconta come due ladri abbiano provato ad entrare nell’abitazione del calciatore del Siviglia. I malintenzionati erano convinti che non vi fossero persone nella casa, la quale era invece popolata da Alicia, moglie di Suso, e le due piccole figlie della coppia. E’ stata proprio l’immediata reazione della donna a mettere in fuga gli aggressori, che sono ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Siviglia, tentata rapina in casa #Suso durante la finale di #EuropaLeague: decisiva la reazione della moglie -

Ultime Notizie dalla rete : Siviglia tentata Siviglia Inter Official Site Suso, che paura! Due ladri tentano il furto durante la finale di Europa League

SIVIGLIA (SPAGNA) - Suso ha celebrato la vittoria in Europa League del Siviglia contro l'Inter ma la sua famiglia ha vissuto un grande spavento. Secondo "Marca", infatti, intorno a mezzanotte due ladr ...

Suso choc, due ladri tentano la rapina durante la finale di Europa League

Suso ha celebrato la vittoria in Europa League del Siviglia contro l'Inter sul prato di Colonia. Secondo "Marca" alla stessa ora, intorno alla mezzanotte, due ladri hanno tentato una rapina nella ...

SIVIGLIA (SPAGNA) - Suso ha celebrato la vittoria in Europa League del Siviglia contro l'Inter ma la sua famiglia ha vissuto un grande spavento. Secondo "Marca", infatti, intorno a mezzanotte due ladr ...Suso ha celebrato la vittoria in Europa League del Siviglia contro l'Inter sul prato di Colonia. Secondo "Marca" alla stessa ora, intorno alla mezzanotte, due ladri hanno tentato una rapina nella ...