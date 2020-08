Siviglia, l’entusiasmo del presidente Pepe Castro: “Abbiamo dimostrato di essere i migliori” (Di sabato 22 agosto 2020) Dopo la vittoria per 3-2 in finale ai danni dell’Inter, che ha regalato al Siviglia la sesta Europa League della sua storia, il presidente del club Pepe Castro ha espresso tutto il suo entusiasmo a ‘El Larguero‘: “Questo trionfo significa molto per noi, abbiamo dimostrato di essere i migliori battendo club come Roma, Manchester United e Inter. Una volta raggiunti i quarti in questa competizione non ce n’è per nessuno. Dedichiamo la vittoria a Reyes e Puerta, ma anche ai nostri tifosi e alla città. Abbiamo mantenuto la promessa alzando la coppa“. Leggi su sportface

