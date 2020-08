Siviglia, la dedica speciale di Ocampos: “Europa League per mia nonna che mi guarda dall’alto…” (Di sabato 22 agosto 2020) Il Siviglia trionfa in Europa League. Sesto titolo ottenuto dagli spagnoli in questa competizione. Grande vittoria contro l'Inter nella serata di ieri. Il 3-2 finale è stato frutto dell'impegno e del sacrificio di tutti gli uomini guidati da Lopetegui. Protagonista del torneo anche l'ex Milan Lucas Ocampos che ha giocato nonostante le sue condizioni fossero al limite. Parlando ai canali ufficiali del club, l'esterno offensivo ha voluto fare una dedica speciale per questa vittoria.Ocampos: la dedicacaption id="attachment 1010629" align="alignnone" width="1024" Ocampos (getty images)/caption"Valeva la pena di soffrire e giocare con il dolore che avevo. Questa settimana mi sono allenato duramente con i fisioterapisti che hanno fatto un lavoro ... Leggi su itasportpress

SkySport : Europa League, il Siviglia dedica la vittoria a Puerta e Reyes. VIDEO - SkyTG24 : Il Siviglia vince l'Europa League e la dedica a Puerta e Reyes: ecco chi erano - ItaSportPress : Siviglia, la dedica speciale di Ocampos: 'Europa League per mia nonna che mi guarda dall'alto...' -… - voladizogolsur : Siviglia, vittoria dell’Europa League con dedica: maglia e messaggi speciali per Puerta e Reyes - infoitsport : Siviglia, vittoria dell’Europa League con dedica: maglia e messaggi speciali per Puerta e Reyes -

Ultime Notizie dalla rete : Siviglia dedica Europa League, il Siviglia dedica la vittoria a Puerta e Reyes. VIDEO Sky Sport Siviglia-Inter 3-2, la commovente dedica dell’Europa League ai due giocatori scomparsi

In una gara thrilling il Siviglia si impone per 3-2 e conquista la sua sesta Europa League. La sesta in sei finali, allungando sulle altre compagini che al massimo ne hanno vinte tre. A quota tre rima ...

Europa League: l'Inter perde, i social si scatenano - FOTO

Il giorno dopo l’amara sconfitta dell’Inter nella finale di Europa League contro il Siviglia, gara giocata a Colonia davanti a una manciata di tifosi muniti di mascherina, sui social impazzano centina ...

In una gara thrilling il Siviglia si impone per 3-2 e conquista la sua sesta Europa League. La sesta in sei finali, allungando sulle altre compagini che al massimo ne hanno vinte tre. A quota tre rima ...Il giorno dopo l’amara sconfitta dell’Inter nella finale di Europa League contro il Siviglia, gara giocata a Colonia davanti a una manciata di tifosi muniti di mascherina, sui social impazzano centina ...