Siviglia, la dedica di Ocampos: «Coppa per mia nonna che mi guarda dall’alto» (Di sabato 22 agosto 2020) dedica speciale per Lucas Ocampos per la vittoria dell’Europa League Lucas Ocampos, uno dei grandi protagonisti della cavalcata del Siviglia in Europa League, ha fatto una dedica speciale dopo la conquista della Coppa. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club lusitano. «Valeva la pena di soffrire e giocare con il dolore che avevo. Questa settimana mi sono allenato duramente con i fisioterapisti che hanno fatto un lavoro impressionante per permettermi di giocare. Mi sono goduto questa finale con il Siviglia. Abbiamo giocato contro una squadra storica, una delle più forti che abbia mai affrontato. A chi dedico questo successo? La vittoria la dedico sicuramente alla mia famiglia ma soprattutto a mia nonna che mi ... Leggi su calcionews24

Dopo aver perso l'Europa League Conte fa di nuove le bizze e Marotta...

Queste le dichiarazioni riportate sul sito della società nerazzurra dal tecnico dell'Inter, Antonio Conte, al termine della sconfitta subita contro il Siviglia che è costata alla sua squadra l'Europa ...

Nel segno di Puerta e Reyes: il trionfo del Siviglia e di Jesus Navas

Il primo trofeo da capitano dell'ex City e leggenda del club andaluso: nel segno delle due leggende scomparse e del padrino, morto ieri mattina. Il Siviglia ha vinto la sesta Europa League degli ultim ...

