Siviglia-Inter, la Uefa assegna autogol a Lukaku (Di sabato 22 agosto 2020) Romelu Lukaku voleva essere l’uomo partita della finale di Europa League contro il Siviglia e per gran parte del match lo è stato in positivo, fino alla sfortunata deviazione sulla rovesciata di Diego Carlos che ha deciso la gara. Inizialmente la rete era stata assegnata al difensore brasiliano, ma la Uefa ha poi rettificato la decisione assegnando l’autogol al centravanti belga, dato che senza il suo tocco involontario la palla probabilmente non sarebbe finita alle spalle di Handanovic trasformando una notte da ricordare in una da dimenticare. Leggi su sportface

