Siviglia-Inter ascolti record, è la partita Sky Sport + TV8 più vista di sempre (Di sabato 22 agosto 2020) La finale di UEFA Europa League Siviglia-Inter, in diretta ieri dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, con la telecronaca di Massimo Marianella e Luca Marchegiani ha ottenuto 1 milione e 566 mila spettatori medi, 2 milioni e 535 mila spettatori unici e l’8,4% di share. Il pre partita ha ottenuto 363 mila spettatori medi, mentre il post gara... Leggi su digital-news

Ai microfoni di Sky Sport Antonio Conte ha analizzato la finale persa dai nerazzurri 3-2 contro il Siviglia. Il tecnico salentino ha fatto anche un bilancio della stagione nerazzurra gettando ombre su ...L'Inter non ce la fa. Dopo aver tenuto il campo con grinta per tutto il primo tempo, nella ripresa casca sotto i colpi del Siviglia che si impone per 3-2 nella finale di Europa League disputata a Colo ...