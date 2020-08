Siviglia, il presidente Castro gongola: “Abbiamo eliminato Roma, United e Inter: siamo i migliori” (Di sabato 22 agosto 2020) Il clima è alle stelle in casa Siviglia dopo l'ennesimo trionfo in Europa League. Parla il presidente del club spagnolo che si è espresso a "El Larguero".LE PAROLE DI Castrocaption id="attachment 1010807" align="alignnone" width="1024" Castro, Getty Images/captionEcco le parole del presidente del Siviglia Pepe Castro: "Riusciamo sempre ad alzare la coppa una volta toccati i quarti di finale. Non è stato semplice arrivare fino a qui, abbiamo eliminato grandi squadre come Roma, Manchester e Inter: siamo i migliori. Ci teniamo a dedicare questo trionfo a Reyes e Puerta alla città e ai nostri tifosi, avevamo promesso di alzare la coppa e lo abbiamo fatto. Ci porteremo dentro ... Leggi su itasportpress

