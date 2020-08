Siviglia, il presidente Castro: «Abbiamo fatto qualcosa di grande, siamo i migliori» (Di sabato 22 agosto 2020) Il presidente del Siviglia, Pepe Castro, ha celebrato la conquista dell’Europa League ai microfoni di El Larguero de la Cadena SER Pepe Castro, presidente del Siviglia, ha parlato ai microfoni di “El Larguero” de la Cadena SER dopo la conquista dell’Europa League ai danni dell’Inter. Ecco le sue parole: PERCORSO EUROPA LEAGUE – «Ogni volta che Abbiamo raggiunto i quarti di finale Abbiamo vinto la Coppa. Questo gruppo voleva fare qualcosa di grande e lo ha fatto. Campioni di Europa League dopo aver eliminato Roma, Manchester United e Inter. siamo i migliori. Mi sono rimaste tante cose. Abbiamo sofferto molto ... Leggi su calcionews24

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Il bilancio della stagione è positivo, stiamo facendo un grande lavoro dentro e fuori dal camp… - robertorodi76 : RT @enzomarangio: Ricordo il presidente @andagn premiare i giocatori del #Napoli dopo la finale di CoppaItalia. Non ricordo nessuna contend… - PONOS_Job : RT @Inter: ??? | DICHIARAZIONI 'Il bilancio della stagione è positivo, stiamo facendo un grande lavoro dentro e fuori dal campo' ??? L'anal… - edofux : RT @enzomarangio: Ricordo il presidente @andagn premiare i giocatori del #Napoli dopo la finale di CoppaItalia. Non ricordo nessuna contend… - SoloCristy : RT @enzomarangio: Ricordo il presidente @andagn premiare i giocatori del #Napoli dopo la finale di CoppaItalia. Non ricordo nessuna contend… -