Siviglia, Banega ai saluti: «Lascio il club della mia vita ma sono felice» (Di domenica 23 agosto 2020) Il centrocampista del Siviglia, Ever Banega, ha parlato della sua esperienza nel club spagnolo prima di dare l’addio Ever Banega, centrocampista del Siviglia, ha parlato della sua esperienza nel club spagnolo dopo la vittoria dell’Europa League contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni: RINGRAZIAMENTI – «Lascio il club della mia vita, ma felice. Ringrazio i miei compagni di squadra per avermi fatto realizzare un altro sogno». CHIAVE DEL SUCCESSO – «L’unione prima di tutto e il saper stare insieme nei momenti difficili. Ringrazio tutti per avermi fatto vincere un’altra coppa. Anche lo staff ... Leggi su calcionews24

