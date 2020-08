Siparietto Adani-Billò, quest’ultima sostituirà Ilaria D’Amico: condurrà la Champions (VIDEO) (Di sabato 22 agosto 2020) Da tempo si sapeva che Sky non avrebbe più avuto Ilaria D’Amico nello sport dato che la conduttrice ha appeso gli scarpini al chiodo per cimentarsi in un nuovo programma sull’attualità. Si era dunque liberato un posto per la conduzione della Champions League, posto vacante che con ogni probabilità sarà riempito da Anna Billò, brava e storica conduttrice dell’Europa League. La conferma ci viene data da un Siparietto che quest’ultima, nel postpartita di Inter-Siviglia, ha avuto con Lele Adani: ampi sono i complimenti alla conduttrice, alla quale con ogni probabilità passerà il testimone. Di seguito il VIDEO del momento in questione. Leggi su sportface

