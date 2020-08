Sicilia, Musumeci annuncia: “Chiudo tutti gli hotspot e i centri di accoglienza. Si attivi ponte-aereo per il trasferimento dei migranti” (Di sabato 22 agosto 2020) L’annuncio del presidente della Regione Sicilia è arrivato in serata, dopo il nuovo bollettino sui contagi in Italia. “Tra poche ore”, ha dichiarato Nello Musumeci, “sarà sul mio tavolo l’ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli hotspot e dei centri di accoglienza esistenti. Si attivi un ponte-aereo immediatamente e si liberi la Sicilia da queste vergognose strutture, iniziando da Lampedusa”. La decisione, ha spiegato Musumeci, nascerebbe dalla comunicazione dei nuovi casi di contagi: in Sicilia nelle ultime 24 ore, si sono registrato 48 nuovi contagiati di cui 16 migranti. “Le regole europee e nazionali sono state ... Leggi su ilfattoquotidiano

