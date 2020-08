Sicilia, incendiato barcone migranti simbolo dell’integrazione: avvertimento? (Di sabato 22 agosto 2020) Incendio al barcone Peskador, simbolo dell’integrazione tra migranti e Siciliani. Non si conoscono le origini delle fiamme, potrebbe essere un avvertimento. el peskador non c’è piùPotrebbe essere stato un avvertimento. Già, ma a chi? Si cerca di capire perché il barcone simbolo dell’integrazione, sia stato bruciato nella notte. Del Peskador è rimasto solo più un cumulo di brace. Qualcuno tra i più ‘buonisti’ parla di incendio scoppiato autonomamente o causato dal mozzicone di una sigaretta. Il barcone era completamente in legno ma credere alla ‘cicca’ appare difficile. E autonomamente cosa vuol dire? Qualcuno parla di un gesto ... Leggi su chenews

Gandalf1948 : La barca simbolo dell'accoglienza in fiamme. Migranti, la Sicilia scoppia: messaggio per Conte e Viminale? - ve10ve : RT @gabry_malvagia: Incendiato, stanotte, il peschereccio che nel 2016 era stato messo in piazzale Belvedere, a #Favara (#Agrigento), come… - Maria94060003 : RT @TgrSicilia: Incendiato il barcone dell'accoglienza a #Favara. Il peschereccio sequestrato nel 2015 ai trafficanti tunisini si trovava n… - 93427ad0e1494f6 : RT @gabry_malvagia: Incendiato, stanotte, il peschereccio che nel 2016 era stato messo in piazzale Belvedere, a #Favara (#Agrigento), come… - TgrSicilia : Incendiato il barcone dell'accoglienza a #Favara. Il peschereccio sequestrato nel 2015 ai trafficanti tunisini si t… -