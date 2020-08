Si sporge dal finestrino dell’auto e muore sul colpo: tragedia nel Veronese (Di sabato 22 agosto 2020) In provincia di Verona un ragazzo è morto sul colpo mentre si trovava in auto con quattro amici. Il giovane ha sbattuto la testa contro un palo dopo essersi sporto dal finestrino. tragedia nel Veronese. Un ragazzo di Sant’Ambrogio di Valpolicella – riporta la Repubblica – è morto sul colpo per essersi sporto dal finestrino … L'articolo Si sporge dal finestrino dell’auto e muore sul colpo: tragedia nel Veronese proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

