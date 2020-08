Si sporge da auto e sbatte contro palo, muore giovane nel Veronese (Di sabato 22 agosto 2020) L'incidente nella notte. Il ragazzo stava rientrando in un B&B della zona dopo una serata con gi amici Leggi su repubblica

Tragedia sulla strada verso Incaffi: un giovane mette la testa fuori dal finestrino dell’auto e si scontra contro un palo. E’ morto sul colpo. Un viaggio in macchina con gli amici si è trasformato in ...VERONA - Una serata spensierata con gli amici. Poi l'idea di sporgersi dal finestrino dell'auto in corsa e l'incidente. Un ragazzo di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) è morto dopo essersi sporto ...